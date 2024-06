"Barella fuoriclasse? Penso che usiamo il termine fuoriclasse in modo molto approssimativo. Penso che Barella sia un giocatore molto, molto bravo, ha il potenziale per essere un grande giocatore. Ma fuoriclasse? Non ne sono troppo sicuro. Penso che sia stato fantastico per l'Inter ma per essere un giocatore di livello mondiale devi dimostrarlo agli Europei e ai Mondiali. Mi piace anche Alessandro Bastoni, penso che sia un top top player. Mi piace molto anche Dimarco, penso che sia un ottimo giocatore. Prenderei senza dubbio Barella e Bastoni per l'Inghilterra. Soprattutto Bastoni con i problemi che abbiamo in difesa, e Barella ci darebbe una dimensione diversa. Quindi se non ti dispiace portarci quei due sarebbe fantastico [ride]", ha scherzato The Governor.