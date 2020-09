Sky – Incontro Inter-Martina, non si è parlato di Dzeko. Padelli rinnova per un anno

Come vi abbiamo raccontato grazie alle immagini del nostro inviato a Rimini, Ausilio e Marotta hanno incontrato Martina, noto agente di Dzeko. Gianluca Di Marzio ha spiegato che con il procuratore non si è parlato del giocatore giallorosso che al momento sarebbe in attesa per capire se si sbloccherà o meno la trattativa con la Juventus. Si è parlato invece del rinnovo di Padelli. Il portiere resterà all’Inter ancora un anno e si prepara a firmare il rinnovo di contratto.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)