Inter, nuovi indizi sul ritorno di Cancelo: Barcellona, trovata la chiave per Lautaro

Potrebbe essere Joao Cancelo la chiave per sbloccare la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona: secondo il Corriere dello Sport, l’esterno portoghese potrebbe rientrare all’interno di una maxi operazione che coinvolgerebbe anche il Manchester City, che in cambio otterrebbe dai catalani Nelson Semedo. In questo valzer di terzini ci sarebbe spazio anche per Sergiño Dest, classe 2000 dell’Ajax destinato a colmare la lacuna sulla fascia destra dei catalani.

BARCELLONA, TROVATA LA CHIAVE? – “Arrivano nuovi indizi che parrebbero corroborare l’articolata operazione, con sponda Manchester, che potrebbe portare alla fumata bianca. La voce insistente del possibile trasferimento di Semedo al City, che a sua volta aprirebbe le porte del ritorno di Cancelo all’Inter, trovano conferma nella notizia che vedrebbe i blaugrana a un passo dal promettente laterale destro dell’Ajax Sergiño Dest. Il 19enne esterno avrebbe rifiutato un’offerta del Bayern perché già d’accordo col Barça. Coperta la fascia destra, l’Inter dovrebbe ottenere dai catalani Arturo Vidal più una cifra cash tra i 60 e i 70 milioni“.