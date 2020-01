Sky – Inter pronta all’instant mercato. Conte è stato chiaro: il punto su tutte le trattative

Anche ieri sera Antonio Conte ha ribadito lo stesso concetto di quale mese fa. La rosa è competitiva quando si parla dei titolari, ma meno quando ci sono delle defezioni in squadra, tra infortuni e squalifiche. Era un messaggio più o meno velato ai dirigenti dell’Inter, chiamati ad intervenire sul mercato di gennaio.

Luca Marchetti a Skysport ha fatto il punto sulle trattative nerazzurre: “L’allenatore chiede di chiudere le trattative prima possibile. L’Inter ha obiettivi importanti: intanto la media dei giocatori che i nerazzurri sta cercando sono over30, giocatori che arrivano da grandi club, come Barcellona, United e Tottenham. Il club ha strutturato la campagna acquisti andando su giocatori di esperienza e a basso costo. Si chiama ‘Instant mercato’, sono giocatori pronti ad intervenire subito sul rendimento della rosa per andare a colmare il gap con la Juventus”.

SONO PIU’ AVANTI – Young dipende da quanto lui forzerà con il Manchester, l’accordo con l’Inter è totale. Gli inglesi fanno resistenza, ma lui non vuole restare. Si aspetta di capire qual è l’indennizzo da dare ai Red Devils. Per Giroud c’è la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Resta una forbice di un mln di euro tra la richiesta del Chelsea e l’offerta dell’Inter, una distanza comunque colmabile.

IL CENTROCAMPISTA – Discorso diverso per quanto riguarda le mediana. Si gioca su due fronti, Eriksen e Vidal. Due giocatori molto importanti: uno è un’opportunità e l’altro è una necessità. “Il cileno – ha spiegato il giornalista – è stato individuato – come il giocatore giusto per mentalità per a compensare le mancanze della squadra. Se cambia allenatore al Barcellona però, Vidal potrebbe rimanere là. Per quanto riguarda il danese invece, a giugno andrà in scadenza, l’Inter farà un’offerta adesso e il giocatore valuta se l’offerta dell’Inter può essere uguale oppure no rispetto ad altre offerte ricevute“.

POLITANO – Milan e Inter hanno fatto delle chiacchierate. Si era iniziato a parlare di Kessie, ma il Milan non vuole darlo via. I nerazzurri cedono il giocatore in maniera definitiva e non in prestito.

(Fonte: SS24)