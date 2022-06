Inter, 007 in missione per un difensore: “Può essere acquistato per questa cifra”

Un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato. In particolare per la difesa e per l’eventuale sostituzione di Alessandro Bastoni

Alessandro Cosattini

Un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato. In particolare per la difesa e per l’eventuale sostituzione di Alessandro Bastoni, molto stimato dall’allenatore del Tottenham Antonio Conte. Ecco la nuova pista di mercato per i nerazzurri, svelata dal Corriere dello Sport.

“Una candidatura che viene tenuta in considerazione è quella di Marcos Senesi del Feyenoord: 185 centimetri, piede sinistro, ha preferito l'Argentina all'Italia, ma ha anche il nostro passaporto. La Roma lo tratta da tempo e con una cifra intorno ai 12 milioni può essere acquistato. L'Inter lo ha fatto seguire dai suoi 007 e ha constatato i progressi nell'ultima stagione. Ha 25 anni e sarebbe più futuribile di Acerbi, che Inzaghi stima”, si legge.