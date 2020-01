Inter, accordo con Giroud! Oggi l’incontro in sede. Per il trasferimento manca…

Arrivano novità dagli studi di Sky Sport a proposito del possibile arrivo di Olivier Giroud all’Inter. Di Marzio ha annunciato: “Oggi procuratori e intermediari sono stati in sede. E’ stato trovato l’accordo per due anni e mezzo ed è vincolato a questa sessione di mercato, non a giugno. Cosa manca perché Giroud diventi dell’Inter? L’accordo con il Chelsea. E’ vero che lui va in scadenza a giugno, ma società come quella londinese chiedono ugualmente un indennizzo e la richiesta è tra gli 8 e 10 milioni di euro. L’Inter ne offre la metà e ora deve limare la cifra per provare a trovare l’accordo”.