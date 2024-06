Josep Martinez sarà un nuovo calciatore dell'Inter: il club nerazzurro ha trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento a Milano del portiere spagnolo, e la fumata bianca è attesa per i prossimi giorni. Il Corriere dello Sport illustra i dettagli dell'operazione: "Ora c'è anche l'accordo definitivo. E così Josep Martinez si può ormai considerare un giocatore dell'Inter. Il traguardo era già vicino, per tagliarlo è servito un ultimo incontro, quello avvenuto ieri, con i dirigenti del Genoa che si sono presentati in viale Liberazione. Alla fine, l'intesa è stata trovata sulla base di 13,5 milioni, come quota fissa, più altri 2 di bonus. Nelle prossime ore si sistemeranno gli ultimi dettagli, ci sarà il passaggio dei documenti e poi si procederà con la formalizzazione.