Inter, accordo con Milenkovic: “E lui si sta già allenando con un interista”

Con la probabile cessione di Milan Skriniar, l'Inter punta ad inserire due tasselli nella nuova difesa. E uno degli obiettivi è Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina in scadenza nel 2023, che sta già assaggiando un pochino di nerazzurro: "Con il serbo, che in questi giorni si è allenato anche in compagnia di Brozovic, c’è già un accordo di massima, lui ha stesso ha la parola della Fiorentina di muoversi per una valutazione di 15 milioni di euro. Questione di tempo, ecco l’agenda: non appena uscirà Skriniar, il mosaico Inter si completerà", scrive La Gazzetta dello Sport.