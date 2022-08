Sky – Inter, tre piste per la difesa: “Acerbi bloccato e c’è quest’impressione”

Tre nomi per la difesa dell’Inter: ecco le novità in arrivo da Sky Sport

Tre nomi per la difesa dell’Inter. Ora testa alla sfida contro la Lazio in programma domani all’Olimpico, poi da inizio settimana prossima i dirigenti si concentreranno sull’ultimo colpo da regalare a Simone Inzaghi.

Ecco le novità da Sky Sport: “L’Inter ha bloccato Acerbi e non è un mistero. Ma ci sono altre piste anche. L’impressione è che l’operazione Acerbi sia impostata, le condizioni vanno incontro alle esigenze dei nerazzurri. Si va in questa direzione. Poi l’Inter fino all’ultimo osserverà le situazioni Chalobah - su cui ci sono anche Milan e Lipsia - e Akanji, la più costosa”. Tre piste dunque, con Acerbi al momento in pole position.