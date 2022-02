David? Non solo: “In casa Inter spunta il nome nuovo: sarebbe affare alla Lukaku”

Sono previste manovre importanti nel reparto offensivo in casa Inter la prossima estate: spunta pure un nome nuovo

Sono previste grandi manovre in casa Inter la prossima estate per rinforzare il reparto offensivo. L'obiettivo numero uno dichiarato è Gianluca Scamacca, ma potrebbe non essere l'unico a trasferirsi in nerazzurro in quel ruolo. Spiega il Corriere dello Sport: "Nel reparto avanzato è previsto un altro ritocco perché oltre a Caicedo, a rischio ci sono per motivi diversi sia Sanchez sia Martinez. Il cileno ha uno stipendio da 7 milioni netti e, se avrà un'offerta pluriennale da un'altra società, sarà liberato senza chiedere un indennizzo.