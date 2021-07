TS – Inter, l’agente di Bellerin oggi incontra l’Arsenal. Ma Inzaghi sogna…

L'Inter continua a lavorare su diversi fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: priorità alla fascia destra

Nahitan Nandez si avvicina ma il sogno di Simone Inzaghi resta il suo pupillo Manuel Lazzari. A scriverlo è Tuttosport, che spiega la situazione: "Inzaghi, in cuor suo, spera ancora che possa aprirsi una porticina per Lazzari ma le risorse a disposizione, in assenza di cessioni, portano il club a percorrere altre strade".