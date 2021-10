Inter, nuovo nome per l’attacco: ecco Alvarez. Clasuola da 25 milioni, ma…

L'attaccante del River Plate è il nome nuovo del calcio argentino: su di lui c'è già l'interesse di numerose big europee

Julian Alvarez è il nome nuovo del calcio argentino: attaccante del River Plate, classe 2000, ha recentemente deciso il Superclasico contro il Boca Juniors ed è entrato in pianta stabile nel giro della Seleccion del ct Scaloni. Una crescita esponenziale, che non poteva non far drizzare le antenne a tutte le big del calcio europeo: tra queste, secondo il quotidiano Olè, c'è anche l'Inter, da sempre molto attenta ai talenti argentini.

Julian Alvarez ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro: una cifra che, in passato, ha scoraggiato Milan, Ajax, Tottenham e Aston Villa, i primi club che hanno effettuato dei sondaggi. Il giocatore, tuttavia, è sotto contratto con il River Plate fino al 31 dicembre 2022, poco più anno: una situazione che, necessariamente, farà calare il prezzo del suo cartellino. La trattativa per il suo rinnovo non è ancora iniziata, e nel club argentino aumenta la paura che il gioiellino possa liberarsi a zero: proprio per questo pensare che possa sbarcare in Europa la prossima estate,o addirittura già a gennaio, per una cifra intorno ai 20 milioni non è fantascienza. Su Alvarez, oltre all'Inter, ci sono anche Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Siviglia e, più defilato, il Real Madrid.