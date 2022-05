Inter, settimana calda: almeno due appuntamenti chiave. Occhio ai depistaggi

In casa nerazzurra è già il momento di pensare alla prossima stagione da preparare con grande attenzione

E' già il momento di voltare pagina. L'Inter deve proiettarsi sulla prossima stagione, da preparare nei minimi dettagli per tornare a lottare per lo scudetto. Il mercato che arriva non sarà di certo facile e per questo i nerazzurri dovranno farsi trovare pronti. Si legge sul Corriere dello Sport: "Questa sarà subito una settimana significativa e decisiva. Con almeno un paio di appuntamenti fondamentali: quello con Inzaghi e quello con l’entourage di Perisic. Il tecnico ha indicato tra domani e mercoledì il giorno giusto per sedersi ad un tavolo a cui parteciperà anche Zhang. Attenzione, però, ai depistaggi e, quindi, ad un eventuale anticipo. Ad ogni modo, le necessità per questa estate sono già emerse, ovvero 60-70 milioni di attivo sul mercato ed un taglio del monte ingaggi del 10-15%. La prospettiva è quella di andare incontro ad almeno un sacrificio importante".