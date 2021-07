Inter, arrivano conferme su Kurzawa: contatti con il PSG. Il fattore…

L'Inter ha parlato con il Paris Saint-Germain di Layvin Kurzawa: a rivelarlo è il quotidiano Tuttosport

L'ultima idea è quella che porta a Layvin Kurzawa, terzino mancino francese classe 1992 in forza proprio al PSG. Il 28enne ha il contratto in scadenza nel 2024 ma è fuori dal progetto di Mauricio Pochettino e lascerà Parigi in estate. Tuttosport rivela che arrivano conferme sia a Milano che a Parigi sull'interesse dell'Inter per Kurzawa, che nell'ultima stagione ha giocato 27 gare collezionando 1 gol e 2 assist. Marotta e Ausilio vorrebbero regalare a Inzaghi un altro mancino naturale, oltre a Dimarco.