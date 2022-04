Inter, 70 mln in attivo? Il piano: “Fare 100 mln con l’addio di Lautaro e di…”

La missione a Madrid di Ausilio è stata propedeutica per capire che aria tiri in Europa e gli estimatori per Lautaro restano tanti

Marco Astori

Il diktat di Suning sul mercato è stato chiaro: l'Inter dovrà concludere il prossimo mercato con un attivo di 70 milioni di euro. Ecco quindi, spiega Tuttosport, che sembra essere Lautaro Martinez il prescelto per salutare, spiegando anche il perché: "Per un ragionamento giocoforza più economico che tecnico, la cessione di Martinez permetterebbe all’Inter di sacrificare soltanto un big, essendo convinzione comune in società di riuscire a raggiungere l’obiettivo grazie alle cessioni di alcuni giovani e di giocatori attualmente in prestito.

La missione a Madrid di Ausilio è stata propedeutica per capire che aria tiri in Europa e, in un calcio che si sta mettendo alle spalle le rovine portate dalla pandemia, gli estimatori per Lautaro restano tanti. In prima fila c’è l’Atletico Madrid (che già ci provò un’estate fa, ma con un’offerta troppo bassa per accendere la trattativa) ma per l’argentino si sarebbe rifatto sotto pure il Barcellona. Occhio pure alla Premier dove, insieme al Tottenham va registrato pure l’interessamento dell’Arsenal", conclude il quotidiano.