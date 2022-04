Inter, 70 mln di attivo senza un big? “Si potrebbe raggiungere con l’addio di…”

L’Inter valuta il cartellino di Pinamonti tra i 30 e i 35 milioni, cifra parametrata - non a caso - a quanto chiede il Sassuolo per Gianluca Scamacca

Marco Astori

Sarà un'altra estate di grande lavoro per la dirigenza dell'Inter, che ha il compito di realizzare un altro importante attivo sul mercato. Ma ora il club ha un tesoro in più in mano: si tratta di Andrea Pinamonti, arrivato a quota 12 gol in Serie A in stagione e che ora vale molto di più di un anno fa. Ecco il piano della società tra entrate e uscite secondo Tuttosport.

"L’Inter dovrà realizzare 70 milioni di attivo dalle cessioni e l’attaccante - limitandosi al mercato italiano - può essere funzionale a metà Serie A, senza contare la possibilità che possa entrare in un’operazione in entrata. L’Inter valuta il cartellino tra i 30 e i 35 milioni, cifra parametrata - non a caso - a quanto chiede il Sassuolo per Gianluca Scamacca, centravanti su cui il club nerazzurro per primo ha chiesto informazioni.

Vero è che - come detto più volte da Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo, Beppe Marotta si è mosso sul ragazzo, ma è altrettanto vero che - al momento - è difficile fare previsioni sull’attacco. Magari sfruttando anche Pinamonti, quanto chiede Suning dalle cessioni potrebbe essere raggiunto grazie agli esuberi in prestito e magari l’addio di un difensore (Dumfries, per esempio, ha molte offerte)".