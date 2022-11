Inter, Ausilio in Argentina per Alcaraz? C’è la strategia per abbassare il prezzo

Carlos Alcaraz piace all'Inter e non da oggi. TuttoSport torna sulla pista che porta al centrocampista del Racing Avellaneda, club in cui hanno giocato anche Lautaro Martinez e Diego Milito. Questo il focus: "Per ora Carlos Alcaraz , 19enne centrocampista del Racing, l’ha visionato dal vivo il suo vice, Dario Baccin , ma chissà che Piero Ausilio , ds dell’Inter, nel 2023 non possa tornare ad Avellaneda. Come nel febbraio 2018 quando volò in Argentina per strappare alla concorrenza di diversi top club europei un certo Lautaro Martinez . Allora l’Inter aveva maggiore libertà economica (il “Toro” è costato complessivamente 29.5 milioni), ma alla fine del mercato di gennaio, i dirigenti nerazzurri avranno più chiara la situazione e potranno essere stilati i programmi in vista della prossima stagione".