Inter, nel mirino un baby talento dell’Empoli: “Sfida al Milan, giurano che…”

Inter-Milan per Gianluca Scamacca sul mercato, ma non solo. Domani ci sarà un altro derby sul campo, a San Siro, per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Ma le due società sono pronte a sfidarsi per un altro obiettivo comune verso la prossima stagione, lo svela La Gazzetta dello Sport: “Nelle ultime settimane è emerso l’interesse nerazzurro per il difensore Mattia Viti. A Empoli, però, giurano che sul centrale dell’Under 20 (ormai già in orbita Under 21) si è mosso anche il Milan. Gli scout di Geoffrey Moncada lo stanno seguendo con particolare scrupolo, vediamo quale strada prenderà il gioiellino toscano, ma è evidente che la sfida tra Inter e Milan presto potrebbe coinvolgere altri giovani rampanti. Soprattutto italiani”, si legge.