GdS – Inter, Baccin cerca giovani promesse in Colombia: blitz al Sudamericano U20

Missione di calciomercato in Colombia per l’Inter. Il vice ds nerazzurro Dario Baccin è in Colombia per assistere al Sudamericano Under 20

Alessandro Cosattini

Missione di calciomercato in Colombia per l’Inter. I dirigenti nerazzurri sono concentrati sugli ultimi giorni della sessione invernale e sui tanti impegni ravvicinati della squadra di Simone Inzaghi, ma pensano anche al futuro. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il vice direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin è infatti in Colombia per assistere al Sudamericano Under 20 (iniziato il 19 gennaio, terminerà il 12 febbraio).

Diversi gli osservatori di club italiani presenti a Calì e Bogotà, dove si sfideranno Brasile, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

Missione in Colombia — Ecco quanto evidenziato dalla rosea: “L'Inter, che è stata presente anche a Qatar 2022 con il ds Ausilio e con lo stesso Baccin, vuole farsi trovare pronta se sarà possibile "pescare" qualche talento low cost come successo con Martin Satriano. L'attaccante classe 2001, attualmente in prestito all'Empoli, è stato visionato in Sudamerica e acquistato, nel gennaio 2020, dal Nacional Montevideo per 1,1 milioni di euro più bonus. Anticipati alcuni club inglesi. La storia si ripeterà anche quest’anno?”, si interroga il quotidiano in chiusura.