Sky – Conte, messaggio per Lautaro. Col Barça tutto fermo. L’Inter ha messo in conto…

A Skysport hanno parlato della situazione di mercato legata all’argentino e hanno spiegato che in questo momento ogni discorso è fermo. Ma è stato solo rimandato perché il Barcellona ci riproverà tra agosto e inizio settembre. L’Inter però ha messo in conto il rinnovo e non starà ferma ad aspettare il club blaugrana. Anche perché il giocatore argentino non ha mai voluto forzare la mano per andar via. Marotta ed Ausilio lavorano su Kumbulla come primo obiettivo della difesa, ma sono anche su Tonali ed Emerson Palmieri. Le valutazioni di cui parla spesso Conte saranno fondamentali per capire i prossimi passaggi del mercato nerazzurro dopo ‘arrivo di Hakimi.