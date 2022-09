In Spagna – Inter, occhi su Barcellona: nel mirino Alejandro Balde, i dettagli

C'è un nome nuova sulla lista della dirigenza dell'Inter: secondo Futbol Total, i nerazzuri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione contrattuale che coinvolge Alejandro Balde , esterno mancino classe 2003 del Barcellona. Prodotto della Masia blaugrana, lo scorso anno è stato promosso in Prima Squadra, e in questo inizio di stagione sotto la guida di Xavi ha già giocato 5 partite da titolare in Liga (sulle 6 fin qui disputate) da terzino sinistro, mettendo a referto ben 3 assist.

Di origini dominicane, nel giro delle Nazionali spagnole giovanili, Balde è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, e il Barcellona è al lavoro per prolungare fino al 2027 ed evitare spiacevoli sorprese. Nel caso in cui le trattative non portassero alla fumata bianca, l'Inter sarebbe pronta ad intervenire la prossima estate, con la prospettiva di mettere le mani su un giovane talento a prezzi contenuti, essendo in scadenza di contratto.