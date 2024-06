"Scontato il benestare a monte dei vertici di Oaktree, che a tre settimane esatte dallo sbarco nel mondo Inter hanno calato un altro jolly pesante, indirizzando sempre più il futuro del club nerazzurro attraverso uno dei suoi pilastri. Il vice capitano interista, che fin qui a Milano può vantare 235 gettoni e 7 trofei, ha commentato così la scelta del rinnovo a lungo raggio e rispetto alla precedente scadenza fino al 2026: «Non ho mai avuto nessun dubbio. Credo in questo progetto e volevo firmare prima dell'Europeo con l'Italia». Immancabile una promessa per i propri tifosi, dopo che il suo procuratore Beltrami ha trovato la strada spianata per chiudere l'accordo: «Il mio desiderio è quello di continuare sulla strada dei successi intrapresa in questi anni. Vogliamo crescere sempre di più per dare altre gioie ai nostri tifosi. Sono certo che arriveranno tanti altri momenti indimenticabili».