Inter, Biasin: “Addio big? Possibile”. E poi svela un retroscena su Lukaku

Fabrizio Biasin spiega la questione legata al mercato dell'Inter e l'ipotesi di una cessione big. Un retroscena poi sull'addio di Lukaku

Intervenuto ai microfoni del canale Inter Channel, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato estivo dell'Inter e di un possibile addio di un big: "L'idea è di fare plusvalenza con De Vrij. L’addio di big è una possibilità, ma dipende da richieste e interesse degli stessi. Ci sono tanti giocatori, ora non all’Inter, che possono portare un bel tesoretto. Se l’Inter decide di vendere un giocatore è perché già sa come sostituirlo. L’Inter è rimasta scottata, sorpresa e infastidita da Lukaku, non avrebbe voluto venderlo e si è trovata a doverlo rimpiazzare in una settimana".