Biasin: “Calha interessa al Bayern, Inter informata: si attende l’offerta. Lui chiede rinnovo”

Sul nostro canale Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della vicenda Hakan Calhanoglu: “Vi dico quello che ho raccolto in giornata su Calhanoglu. Il dato di fatto è che esiste un interessamento del Bayern, non è più neanche un segreto, è una cosa di lunga data e non recente. 2/3 mesi fa, il Bayern ha fatto sapere a Calha e all’agente che avevano interesse di portarlo a Monaco. Il giocatore e l’agente hanno informato l’Inter dell’interesse e in contemporanea hanno comunicato la volontà di restare a Milano di fronte a prolungamento di contratto di un anno con - immagino - adeguamento di contratto. L’Inter ha preso il suo tempo, il Bayern non ha fatto alcun tipo di offerta ai nerazzurri per il momento.