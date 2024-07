L'Inter ha ufficializzato l'inizio della partnership con Bper, che da oggi compare ai cancelli di Appiano Gentile in sostituzione di Suning

L'Inter ha ufficializzato l'inizio della partnership con Bper, che da oggi compare ai cancelli di Appiano Gentile in sostituzione di Suning. Confermata, dunque, l'esclusiva di maggio di FCInter1908.it.

Ma il rapporto di collaborazione non si fermerà al centro sportivo nerazzurro. Il club, nel suo comunicato, ha infatti annunciato che Bper comparirà anche sulle maglie di allenamento come sponsor di manica e sulle maglie pre-match per le partite a San Siro della squadra. Si legge: