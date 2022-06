SI – Inter, Bremer si è promesso. Lukaku fa di tutto per tornare, Tottenham su Lautaro

In diretta su Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha risposto così su Romelu Lukaku in chiave Inter

In diretta su Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha risposto così su Romelu Lukaku in chiave Inter e non solo: “Lukaku farà di tutto per tornare a Milano, l’impossibile. Poi spetterà all’Inter decidere. L’Inter vuole trattenere Lautaro Martinez, ma sa che c’è un signore alla finestra che si chiama Conte che allena il Tottenham, nonostante la presenza di Kane ecco.

L’Inter oggi direbbe no a 60 milioni per Skriniar, la richiesta è di 80, questa è la base. Loro sanno di avere in pugno Bremer, che si è promesso ai nerazzurri. Per meno di 80 complessivi l'Inter oggi non si siede al tavolo per Skriniar".