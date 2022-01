Inter-Brozovic, nessun ostacolo: obiettivo definire il rinnovo prima del derby

Nessun ostacolo pare esserci sulla strada del rinnovo di Brozovic, fronte sul quale dirigenza e giocatore lavorano ormai da lungo tempo

L'Inter lavora sul mercato in entrata con l'affare Gosens in via di definizione, ma non solo: il club nerazzurro sta portando infatti avanti anche discorsi interni per un'altra operazione prioritaria, ovvero il rinnovo di Marcelo Brozovic. E, come conferma La Gazzetta dello Sport, è tutto fatto su questo fronte: "Nessun ostacolo pare esserci sulla strada del rinnovo di Brozovic, fronte sul quale dirigenza e giocatore lavorano ormai da lungo tempo.