Inter, Brozovic piace a tanti: “Barcellona? No, occhio al pressing di…”

Per Brozovic i colloqui sono sempre stati più serrati. L’ottimismo è forte, ma la fumata bianca non è ancora arrivata

C'è grande attesa tra i tifosi dell'Inter in merito al rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista è una colonna portante della squadra di Simone Inzaghi ma ancora non ha firmato il prolungamento di contratto proposto dal club. Si continua a discutere, ma il profilo del croato piace in Europa e non poco: "L’ottimismo è forte - spiega Tuttosport -, ma la fumata bianca non è ancora arrivata perché il centrocampista viene monitorato da molte squadre. La pista Barcellona non sembra la più calda. Da tenere in considerazione le proposte dalla Premier, in particolare dal Tottenham di Conte. Lo schema del rinnovo di Brozovic è pronto: 6 milioni netti a stagione (quasi 7 se scatteranno tutti i bonus) fino al 2026. I tifosi interisti sperano che arrivi presto la firma, attesa ormai da due mesi".