Tra i nomi che l'Inter sta sondando per la difesa c'è quello di Juan Cabal . Il giocatore classe 2001 del Verona rappresenta un profilo gradito alla dirigenza. Su X Alfredo Pedullà ha aggiunto ulteriori dettagli alla trattativa tra il club nerazzurro e il Verona.

"Cabal non è uno dei (troppi) nomi fatti per l’Inter, oggi è il nome. Dopo aver svelato incontro con agenti di giovedì e contatti con il Verona di ieri, conferme su incontro fissato per la prossima settimana. L’Inter conosce le cifre, servono accordi".