SM – Inter, paradosso Vidal: sblocca tutto Candreva? Kanté? Occhio alla Francia

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato della priorità del club, la stabilizzazione economica in un periodo delicato per tutto il calcio causa covid19. A SportMediaset hanno ripreso le sue parole e poi hanno anche parlato del mercato nerazzurro. La proprietà ha chiesto quindi alla società di cedere prima di acquistare con il ‘paradosso’ Vidal che si è liberato dal Barcellona e sta aspettando che venga perfezionata un’operazione in uscita per partire alla volta di Milano.

Godin-Cagliari è una situazione ancora lontana dalla soluzione nonostante una ricca buonuscita proposta dai nerazzurri. Ora può essere Candreva a sbloccare tutto, se accettasse l’offerta di un triennale dal Genoa. Il suo cartellino sarebbe – sempre secondo SM – merce di scambio parziale per Pinamonti. Lui potrebbe essere la quarta punta di Conte, ma non c’è ancora da escludere nulla. Per Kantè invece serve un sacrificio importante: Leonardo potrebbe fare un’offerta per la coppia Nainggolan-Skriniar.

(Fonte: SM)