Inter, ricordate Pasquale Carlino? Il giovane 2001 passa al Monza di Berlusconi e Galliani

Un brutto incidente in moto, a luglio 2018, la lotta per la vita durata tutta l’estate, con il sostegno dell’Inter e di tutta la tifoseria nerazzurra. Pasquale Carlino, giovane promessa nerazzurra classe 2001, lascia l’Inter in questa sessione di gennaio.

Carlino non andrà particolarmente lontano: l’Inter lo ha ceduto in prestito al Monza di Berlusconi e Galliani, dove Carlino potrà cercare di trovare maggiore spazio.

Per Carlino, una volta ristabilitosi dall’incidente, si mobilitò tutta la società interista, che gli organizzò anche una festa di bentornato. Una festa a cui si presentò, per salutare il ragazzo, anche Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, anche lui tra gli assistiti di Raiola come Carlino.