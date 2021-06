Inter, casting a destra: Florenzi e non solo, 3 le piste alternative. E occhio a…

Inter al lavoro per individuare il sostituto di Hakimi in caso di partenza del marocchino. Florenzi in pole

Gianni Pampinella

Mentre continua la trattativa con il Psg, l'Inter è alla ricerca di un sterno destro per coprire il buco che lascerebbe Hakimi in caso di partenza. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in pole c'è Alessandro Florenzi. Il giocatore viene da un’ottima stagione e il suo arrivo era già stato caldeggiato da Conte: affare da 6-8 milioni.

"Le piste alternative sono tre. La più complessa - forse la preferita, pure la più dispendiosa - porta a Emerson Royal, che il Barça ha appena riscattato dal Betis; poi c’è Zappacosta, che ha chiuso bene l’anno al Genoa e lascerà nuovamente il Chelsea. E occhio all’ipotesi Marusic, cresciuto tantissimo grazie a Inzaghi alla Lazio e con un contratto in scadenza tra 12 mesi. A sinistra rientrerà Dimarco, ma il sogno resta Emerson Palmieri, altro esubero del Chelsea".

(Gazzetta dello Sport)