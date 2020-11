Inter, cedere Eriksen a gennaio? C’è un grosso ostacolo che ha un nome e un cognome

Christian Eriksen sta continuando a faticare nel suo processo di inserimento nei meccanismi dell’Inter. Il centrocampista danese potrebbe finire sul mercato ma le cifre che lo riguardano rappresentano un grosso ostacolo per l’eventuale addio immediato a gennaio.

Eriksen è stato pagato 27 milioni di euro (cifra da bilancio Inter) e guadagna 7,5 milioni di euro più bonus. Cifre da assoluto top player. A fine agosto sono arrivate proposte di prestito dalla Germania, proposte rispedite al mittente sia dall’Inter che dal giocatore (come svelato da Fcinter1908).

Ma soprattutto, la cessione di Eriksen è frenata dal veto imposto da Steven Zhang ai suoi dirigenti. Il presidente dell’Inter, conferma la Gazzetta dello Sport, “ha detto chiaramente a Marotta ed Ausilio che non intende cedere i suoi giocatori a titolo temporaneo. L’esempio più chiaro è stato quello di Nainggolan con il Cagliari. E per ora quel veto resiste. Anche per Eriksen, ovvio”.