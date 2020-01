TS – Inter, a centrocampo tre piani: a, b e c. Quello di fine gennaio…

Il centrocampo è il reparto che l’Inter vuole rinforzare per gennaio e anche per il futuro. In difesa l’esplosione di Bastoni dà garanzie negli anni, come la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. “ Per questo l’ad Marotta ha ben chiara in testa la strategia, doppia quindi, con un innesto per questo campionato e uno per l’annata ventura. I nomi sono noti: Vidal ora, con Eriksen piano b (il danese è un’opzione anche per giugno, da parametro zero) e Nandez in terza posizione”, scrive Federico Masini su TuttoSport.