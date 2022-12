Inter, cessione importante a giugno per il bilancio? Biasin risponde così

Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del futuro di Denzel Dumfries e non solo: "Dovesse arrivare un'offerta per l'anno prossimo da 50 milioni, per forza di cose devi ascoltarla. Sulle cessioni dipende tutto da che alternativa hai e da che offerta arriva: se hai un'alternativa e l'offerta è importante, è possibile che uno parta, viceversa ci sono dei contratti.

Cessione top a fine stagione? L'anno scorso non è andato via nessuno, tutte le volte diciamo così ma vediamo: dipende sempre dalle offerte. L'Inter ha detto no a 60 milioni per Skriniar, l'offerta era arrivata: se lo perdi a zero l'hai perso per preservare la squadra. L'Inter non sta svendendo tutti, ha venduto Hakimi e Lukaku e questo se l'è ripreso: aspetterei di dire che l'anno prossimo ne partono altri 5".