Inter, ecco le cifre ufficiali di Hakimi e Lukaku: “Risorse rilevanti che permettono…”

Nel bilancio dell'Inter, di cui Fcinter1908 ha preso visione, emergono i dettagli delle cessioni di Hakimi al Psg e di Lukaku al Chelsea

"Nei mesi di luglio ed agosto 2021 il Gruppo ha proceduto alla cessione delle prestazioni professionali dei calciatori Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per un corrispettivo pari ad Euro 66,5 milioni (già al netto del Contributo di Soli­darietà FIFA dovuto), ad oggi interamente incassato (direttamente per Euro 22,5 milioni ed indirettamente per mezzo di cessione al factor pro-soluto per Euro 41,1 milioni)