Mercato, l’Inter ha scelto il colpo per Conte: “Contatti a fine 2020, Marotta c’è”

Il club nerazzurro ha messo gli occhi su un esterno giovane per accontentare Antonio Conte: i dettagli

E' Mikkel Damsgaard il colpo del futuro scelto dall'Inter per rinforzare il ruolo di esterno a sinistra. E' chiaro però come l'ottima stagione disputata sin qui dal classe 2000 con la maglia della Sampdoria abbia alzato notevolmente il prezzo del suo cartellino, aumentando di conseguenza anche la concorrenza.

Ma il club nerazzurro fa sul serio, come spiega Calciomercato.com: "L'Inter ha preso informazioni già alla fine del 2020, complici anche gli ottimi rapporti con la dirigenza blucerchiata, ma nel frattempo il costo del cartellino di Damsgaard è gradualmente cresciuto fino ad arrivare a una valutazione importante: se è vero che cedere già quest'estate il danese non rientra nei piani della Samp, non saranno comunque prese in considerazione offerte al di sotto dei 25 milioni di euro.