L'Inter ha ufficializzato l'accordo per il nuovo sponsor di maglia con Betsson. 30 milioni a stagione dal marchio svedese

"Betsson Sport sarà il nuovo sponsor di maglia dell’Inter, in un’intesa quadriennale che viene definito dalla società nerazzurra «il più grande accordo di sponsorizzazione di maglia nella storia del club». Il marchio svedese, infatti, assicurerà 30 milioni a stagione: un netto incremento rispetto agli 11 di Paramount+ contabilizzati nel 2023-24. E pare che ci sia un’opzione a favore dell’Inter per prolungare la partnership per un quinto anno", scrive La Gazzetta dello Sport.