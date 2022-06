Inter, in che condizioni fisiche arriva Lukaku? “Chi gli sta vicino sostiene che…”

E' finalmente atterrato a Milano, Romelu Lukaku , pronto per ricominciare la sua storia con l'Inter dopo un anno di interruzione. E la domanda che molti si fanno riguarda la condizione del calciatore belga, che al Chelsea ha giocato poco e che qui non avrà più Antonio Conte a tenerlo sulla corda. Questa la risposta del Corriere dello Sport: "Romelu ha già riportato entusiasmo nell'ambiente interista e, anche se la Curva Nord per il momento resta "tiepida" complice il tradimento dello scorso agosto, Zhang ha una gran voglia della seconda stella.

La stessa che il centravanti ex United a Chelsea ha di riscattare un 2020-21 nel quale ha avuto un pessimo rapporto con Tuchel. Sa che per vivere un Mondiale da professionista, alla Pinetina deve partire subito forte e in questi giorni si è tenuto in allenamento. Chi gli sta vicino sostiene che la bilancia non gli darà particolari problemi e che non vede l'ora di iniziare. Oggi capirà quanto Milano gli vuole ancora bene: sarà protetto da un discreto servizio di sicurezza, ma sarà felice di vedere la gente che gli fa festa. Il Re è di nuovo a Milano, gli interisti sorridono".