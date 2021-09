Inter, Correa e Lautaro tornano tardi? Inzaghi prepara la mossa e il rilancio anti-Samp

Le Nazionali stanno complicando, e non poco, il lavoro degli allenatori. Il discorso vale ovviamente anche per Simone Inzaghi

Le Nazionali stanno complicando, e non poco, il lavoro degli allenatori. Il discorso vale ovviamente anche per Simone Inzaghi, che deve preparare la sfida contro la Sampdoria. I sudamericani torneranno solo venerdì e difficilmente saranno a disposizione dal primo minuto per Marassi.