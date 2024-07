Inter, Correa vorrebbe restare in Italia: c’è il sondaggio del Monza

Joaquin Correa è in uscita dall’Inter e c'è stato in queste ore un sondaggio del Monza, che si aggiunge a quello dell'AEK Atene

Joaquin Correa è in uscita dall’Inter. Il Tucu si sta allenando ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi, ma non fa parte dei piani di allenatore e club. Come riportato da TMW, l’argentino vorrebbe rimanere in Italia dopo l’esperienza al Marsiglia.