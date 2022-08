Inter, la sconfitta con la Lazio cambia i piani di Inzaghi: ecco come. Mkhitaryan…

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'Inter vuole ripartire dai tre punti. Questa sera la squadra nerazzurra ospiterà la Cremonese, lecito attendersi qualche cambio di formazione in vista poi del derby di sabato e della gara di Champions contro il Bayern. "L’obbligo è la sostituzione di Lukaku (Dzeko nettamente favorito su Correa), per il resto la sconfitta con la Lazio ha inevitabilmente cambiato i piani di Inzaghi. In vista del Milan e del Bayern, la gara con la Cremonese poteva, infatti, diventare l’opportunità per un turn-over più ampio. Invece, di fatto, andrà in campo la formazione quasi titolare", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Rispetto al match dell’Olimpico, quindi, Çalhanoglu riprenderà il suo posto in mezzo al campo (attenzione ad una convocazione last-minute di Mkhitaryan), mentre a sinistra potrebbe essere rispolverato Gosens. In base alle risposte che darà sul piano della prestazione, si ricaverà qualche indicazione pure per il derby. Un capitolo a parte merita Onana. Anche nel suo caso, questa sembrava l’occasione per il debutto. Solo che mettere in panchina Handanovic, proprio dopo la sconfitta con la Lazio potrebbe, però, non essere il giusto segnale. Tornando a Correa, per concludere, il “Tucu” potrebbe essere la carta di Inzaghi per il derby".