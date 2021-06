Inter, D’Ambrosio “rinnovato” a cifre molto più basse: l’agente vuole il cambio

L'Inter ha esercitato la clausola di rinnovo unilaterale per Danilo D'Ambrosio. Ma il futuro del terzino nerazzurro è ancora incerto

L'Inter ha esercitato la clausola di rinnovo unilaterale per Danilo D'Ambrosio. Ma è sicuro che il terzino resti in nerazzurro? Ancora non del tutto. Ieri, nella sede di Viale della Liberazione, si è presentato l'agente del giocatore.