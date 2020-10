Inter, Darmian ha firmato: le cifre. Da lunedì a disposizione di Conte, con il Parma…

Nuova operazione in entrata per l’Inter, che nella giornata di ieri ha definito l’ingaggio di Matteo Darmian. Il difensore, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, si è recato in sede per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. La Gazzetta dello Sport ripercorre la giornata dellìormai ex Parma: “Ecco Matteo, pagato 2,5 milioni di euro: in mattinata, verso le 9, l’esterno ex United ha raggiunto l’Humanitas di Rozzano per sostenere la prima parte di visite mediche. A seguire il classico spostamento al Coni, nel tardo pomeriggio l’arrivo nella sede interista per la firma del contratto“.

In attesa dell’ufficialità, Darmian farà ora ritorno a Parma, per poi mettersi a disposizione di Antonio Conte a partire da lunedì: “Oggi il ragazzo sarà nuovamente a Collecchio per recuperare il proprio materiale e dialogare con la dirigenza, alla quale esternerà la volontà di non essere utilizzato domani con il Verona per evitare rischi in ottica trasferimento. Fino a ieri il Parma era fiducioso di averlo almeno per la panchina, tuttavia il buon senso potrebbe suggerire di concedergli questa, come dire, chance anti-infortunio. In ogni caso, Darmian sarà a disposizione di Conte da lunedì“.