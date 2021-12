GdS – Inter non solo bellezza: un dato di Brozovic sintetizza la sostanza nerazzurra

Il croato dà qualità e quantità anche quest'anno alla manovra della squadra: è fondamentale per Simone Inzaghi

L'Inter spera di portare a termine il discorso rinnovo prima possibile. Marcelo Brozovic intanto si conferma perno dello scacchiere nerazzurro, come sottolineano i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport: "Brozovic è anche in questo campionato il giocatore che corre più chilometri in assoluto. Perché l’Inter lassù è anche sostanza, non solo bellezza. Dietro il numero del croato c’è la sintesi perfetta. C’è una squadra che ha unito la concretezza della stagione passata a una consapevolezza dei propri mezzi che sfocia in scioltezza. Adesso, chiedere di giocare in serenità contro Klopp tra due mesi è probabilmente troppo. L’ha dichiarato anche Inzaghi: «Fare meglio di così è dura». Continuare alla stessa velocità sarà già un successo. E un buon modo di approcciare il 2022".