Biasin: “Zhang? L’Inter aveva una montagna di debiti, ora ha giocatori di prima fascia. Lukaku…”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della ripresa del calcio, ma anche di Inter e delle parole di Lukaku:

Nuovo positivo tra i calciatori? Con 20 squadre e 25 giocatori per squadra, ne basta uno e chiude la Serie A. Lukaku? Se anche le sue parole fossero tutte vere, questo non significa che l’Inter abbia delle responsabilità. Zhang? L’Inter aveva una montagna di debiti e l’ha ripianata. La squadra era precaria e adesso si ritrova con giocatori di primissima fascia. Prima arrivava settima, adesso è stabilmente in zona Champions. Mercato? Complicato ragionarne adesso. Il calcio? Nasce per giocare una partita a settimana, massimo 2. Giocarne 3 a settimana significa forzare di molto le cose ed è normale che ci si esponga a tanti interrogativi.