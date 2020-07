Vice Lukaku, l’Inter ha preso una decisione su Mandzukic: nella lista di Conte…

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter è un attaccante fisico che possa permettere a Romelu Lukaku di tirare il fiato: tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri c’è anche quello di Mario Mandzukic, ex centravanti della Juventus reduce da un’esperienza con la maglia dell’Al Duhail, club qatariota. Il croato, nonostante i 34 anni compiuti, per caratteristiche tecniche, fisiche e caratteriali sarebbe perfetto per il gioco di Conte, e il fatto di essere svincolato lo rendono un’occasione ancor più appetibile: tuttavia, secondo calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra ha preso la decisione di non affondare il colpo, non considerandolo una prima scelta. Mandzukic è stato sondato, ma in cima alla lista di Conte rimangono Dzeko e Giroud.