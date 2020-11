Inter, senti De Paul: “A Udine sto bene, ma voglio giocare la Champions. In futuro…”

Da tempo sulla lista dei desideri dell’Inter, Rodrigo De Paul è diventato negli anni un punto fisso della Nazionale argentina. Intervistato dal quotidiano La Nacion, il centrocampista classe ’94 ha aperto a un futuro lontano dall’Udinese: “A Udine io e la mia famiglia abbiamo le cose che ci rendono felici, non ci serve altro. Questa città ci ha accolti fin dal primo giorno, ci ha resi genitori. Sembrerà una cosa piccola, ma come l’ospedale di questa città ha trattato mia moglie e mia figlia è molto importante per me. Abbiamo il nostro ristorante dove festeggiamo il Natale, i nostri posti dove passeggiare, anche mia moglie ha la sua routine. La società mi ha fatto sentire importante sin dall’inizio, permettendomi di indossare una maglia iconica come quella dell’Udinese. Mi ha fatto giocare per la Nazionale argentina, mi ha permesso di giocare una Copa America al fianco del miglior giocatore della storia“.

“Queste cose creano legami difficili da rompere, per me sarebbe molto difficile sentirmi da qualche altra parte a mio agio come a Udine. Ma mi piacciono le sfide, mi piace crescere. Voglio giocare di nuovo la Champions League, voglio giocare un Mondiale. Mi preparo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo, quindi non so cosa può succedere in futuro“.

“Messi? È il migliore, ma se è circondato da tre avversari e Lautaro è libero cerco di passare la palla a Lautaro. È una questione di buon senso, e anche lui vuole così. Certo che avercelo davanti a volte ti fa venir voglia di dargli comunque palla. È Leo. Grandi squadre? Tutti vorremmo essere al Barcellona, ma non è possibile. Prendete Lautaro: non gioca per il Real Madrid, ma per l’Inter, e ha solo 23 anni!“.