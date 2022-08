Mercato Inter, per la difesa Inzaghi ha fatto questo nome. Sarebbe difficile dire no…

Le prestazioni negative dell'Inter in questo precampionato rendono più urgente la ricerca di un difensore centrale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi va chiedendo con forza l'acquisto di un difensore dalla fine dello scorso campionato. "Senza cessioni non c’è budget. E non è detto ci sia anche a fronte degli addii di Pinamonti e Casadei, già imbastiti e ancora da confezionare per bene", sottolinea la Gazzetta dello Sport.