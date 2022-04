TS – Inter, dirigenti attesi all’ennesimo miracolo: se incasseranno 100 mln avranno…

Il diktat di Suning per quanto riguarda il mercato sembra chiaro: 70 milioni di euro di attivo tra entrate e uscite

Sarà un'altra estate di sacrifici per l'Inter. Il diktat di Suning per quanto riguarda il mercato sembra chiaro: 70 milioni di euro di attivo tra entrate e uscite. Il tutto a prescindere dalle plusvalenze, perché la proprietà vuole rimpinguare la cassa.

Per questo, sottolinea Tuttosport, Marotta e Ausilio sono attesi all'ennesimo miracolo: se incasseranno 100 milioni di euro, ne avranno solo 30 da destinare ai nuovi acquisti. E l'obiettivo è proprio raggiungere la terza cifra come ricavi. Probabile, a questo punto, il sacrificio di un big: di incedibili, al momento, non ce ne sono.